Hong Kong nomina Solana Company, quotata al Nasdaq, impresa strategica
La società quotata al Nasdaq ha dichiarato di voler avviare operazioni di validazione Solana a Hong Kong.
Hong Kong ha nominato Solana Company (HSDT), quotata al Nasdaq, come impresa strategica nell’ambito di un programma governativo volto ad attirare aziende che sostengono lo sviluppo economico della città.
Solana Company ha dichiarato giovedì di essere tra le imprese del settimo gruppo selezionato dall’Office for Attracting Strategic Enterprises (OASES) di Hong Kong e l’unica società di infrastrutture blockchain inserita dall’ufficio nel 2026.
Il governo di Hong Kong ha confermato la scorsa settimana l’aggiunta di 18 imprese al programma, portando il totale a 142.
Un portavoce di Solana Company ha dichiarato a Cointelegraph che la designazione le garantisce un unico punto di contatto tra agenzie governative e autorità di regolamentazione, procedure accelerate per il reclutamento di talenti dall’estero e presentazioni a partner istituzionali locali.
Solana Company gestisce infrastrutture per lo staking e la validazione e fornisce consulenza agli istituti finanziari sull’adozione della blockchain. Detiene inoltre Solana (SOL) nell’ambito della propria strategia di tesoreria in asset digitali.
La società ha dichiarato di voler avviare operazioni di validazione a Hong Kong nell’ambito di Pacific Backbone, un’iniziativa volta a costruire una rete di infrastrutture blockchain a bassa latenza nella regione Asia-Pacifico.
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