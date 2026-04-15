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Vince Quill
Scritto da Vince Quill,Giornalista di redazione
Robert Lakin
Revisionato da Robert Lakin,Redattore

Durov: Notifiche push di Signal potrebbero compromettere privacy

Le dichiarazioni seguono le recenti notizie secondo cui le forze dell'ordine avrebbero recuperato messaggi cancellati su Signal attraverso i registri delle notifiche push dei dispositivi.

Durov: Notifiche push di Signal potrebbero compromettere privacy
Notizie

Pavel Durov, cofondatore dell’applicazione di messaggistica Telegram, ha affermato che le notifiche push costituiscono una vulnerabilità persistente e critica per la privacy degli utenti, consentendo il recupero dei dati anche dopo che i messaggi e le applicazioni di messaggistica che permettono l’archiviazione dei dati delle notifiche push sono stati cancellati dal dispositivo.

Durov ha citato un recente rapporto, originariamente pubblicato da 404 Media, secondo cui l'FBI (Federal Bureau of Investigation) degli Stati Uniti è riuscita a recuperare messaggi cancellati da un utente di Signal accedendo ai registri delle notifiche del dispositivo su un iPhone Apple, ha dichiarato Durov venerdì:

“Disattivare le anteprime delle notifiche non ti garantirà la sicurezza se utilizzi quelle applicazioni, perché non puoi mai sapere se i tuoi interlocutori abbiano fatto lo stesso.”
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Fonte: Pavel Durov

Cointelegraph ha contattato Signal in merito al recupero dei dati da parte dell'FBI, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.

Le recenti notizie evidenziano come gli investigatori e chiunque disponga di competenze tecniche adeguate possano aggirare la crittografia end-to-end e violare la privacy degli utenti accedendo ai metadati e ad altre informazioni generate dalle applicazioni, rendendo necessaria la diffusione di applicazioni di messaggistica decentralizzate che non raccolgano tali dati.

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Uso di app di messaggistica alternative registra impennata a causa di picchi di disordini civili e turbolenze geopolitiche

Le applicazioni di messaggistica decentralizzate e le piattaforme di social media hanno registrato un forte aumento dell'interesse da parte degli utenti a partire dal 2025, in un contesto caratterizzato da tensioni geopolitiche, interruzioni delle comunicazioni a livello nazionale e disordini civili.

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Negli ultimi cinque anni, l'interesse per le piattaforme di social media decentralizzate nelle ricerche online è aumentato del 145%. Fonte: Exploding Topics

Bitchat, un'applicazione di messaggistica peer-to-peer decentralizzata che utilizza reti mesh Bluetooth per trasmettere informazioni tra dispositivi mobili, consente agli utenti di aggirare completamente Internet e le reti di comunicazione centralizzate.

Più di 48.000 utenti in Nepal hanno scaricato l'applicazione Bitchat durante un divieto nazionale sui social media nel settembre 2025.

Secondo Durov, le persone stanno anche trovando modi per aggirare i firewall nazionali e i divieti sulle applicazioni che preservano la privacy utilizzando reti private virtuali (VPN) e altri strumenti che mascherano o nascondono gli indirizzi IP e la geolocalizzazione.

I divieti governativi su Telegram hanno sortito l'effetto contrario, poiché gli utenti aggirano le restrizioni imposte dallo Stato tramite le VPN, che consentono loro di accedere e scaricare piattaforme vietate, ha affermato Durov.

“Il governo sperava in un'adozione di massa delle sue app di messaggistica di sorveglianza, ma ha ottenuto invece un'adozione di massa delle VPN”, ha proseguito, aggiungendo che oltre 50 milioni di utenti in Iran hanno scaricato l'applicazione Telegram, nonostante un divieto governativo che dura da anni.

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