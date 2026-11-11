L’exchange di criptovalute OKX e Intercontinental Exchange (ICE), società madre della Borsa di New York, lanceranno il 23 novembre la negoziazione di azioni tokenizzate, nonostante l’opposizione di 67 società alla quotazione delle proprie azioni e gli avvertimenti di Nasdaq secondo cui la negoziazione su piattaforme non collegate potrebbe frammentare la liquidità.

L’iniziativa, nota come OKXICE, opererà nell’ambito dell’esenzione temporanea per l’innovazione della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense e offrirà ai clienti statunitensi idonei la negoziazione 24/7. In base all’esenzione, le piattaforme devono dare alle società la possibilità di opporsi prima di quotare azioni tokenizzate da una terza parte non affiliata. Tra le società che si sono opposte figurano JPMorgan Chase, McDonald’s, SpaceX e Coca-Cola.

Le azioni tokenizzate sono token basati su blockchain che rappresentano azioni societarie o ne seguono il prezzo. I diritti che comportano dipendono dalla loro struttura. Il valore distribuito delle azioni tokenizzate e degli ETF ha raggiunto 3,88 miliardi di dollari l’11 novembre, in aumento del 13,4% in 30 giorni.

In dichiarazioni a Cointelegraph, l’ex governatore di New York e co-presidente di OKXICE Andrew Cuomo ha affermato che gli investitori avrebbero «gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa proprietà associati alle azioni sottostanti».

OKX prevede che la piattaforma quoti oltre 70 asset, tra cui 59 fondi negoziati in borsa (ETF) e azioni tokenizzate di Coinbase, Circle, BitGo, Robinhood e Strategy. L’offerta comprende anche le azioni privilegiate di Strategy.

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La negoziazione di azioni tokenizzate solleva preoccupazioni sulla liquidità

Il lancio avviene in un contesto di preoccupazioni sul fatto che negoziare le stesse azioni sulle borse tradizionali e sulle piattaforme blockchain potrebbe dividere la liquidità e rendere i prezzi meno affidabili.

A ottobre, uno studio del Fondo monetario internazionale ha rilevato che le azioni tokenizzate erano circa 1,5 volte più volatili delle stesse azioni sui mercati tradizionali. Gli exchange decentralizzati avevano la liquidità più debole e i loro prezzi si discostavano maggiormente da quelli dei mercati tradizionali rispetto ai prezzi sugli exchange centralizzati.

Il FMI ha inoltre avvertito che combinare negoziazione e regolamento su una blockchain potrebbe eliminare garanzie che aiutano i mercati ad assorbire gli shock. Con la crescita dei mercati tokenizzati, un maggiore ricorso alla leva finanziaria e legami più stretti tra i mercati potrebbero amplificare vendite forzate, fughe di liquidità e contagio finanziario.

In un documento di gennaio, Nasdaq ha sostenuto che negoziare azioni tokenizzate su piattaforme esterne alle infrastrutture tradizionali potrebbe frammentare la liquidità e rendere più difficile per gli investitori ottenere il miglior prezzo disponibile. La normale negoziazione azionaria negli Stati Uniti si svolge dalle 9:30 alle 16:00, ora della costa orientale, nei giorni feriali, esclusi i giorni festivi di mercato, sebbene alcuni broker offrano la negoziazione pre-market, after-hours e overnight.

Cuomo ha descritto l’attuale struttura del mercato come «costruita per un’altra epoca», sostenendo che i mercati crypto avevano già dimostrato che la negoziazione poteva svolgersi 24/7. «Ora stiamo portando questo standard sulle azioni, senza chiedere agli investitori di accontentarsi di un’esposizione sintetica o di rinunciare ai propri diritti di azionisti», ha affermato.

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