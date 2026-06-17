La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense ha assunto un nuovo chief data innovation officer con una profonda esperienza nella blockchain forensics, in quella che potrebbe essere interpretata come una mossa del regolatore verso una maggiore attenzione alla tecnologia.

In una nota pubblicata lunedì, il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che Donald Battle, adviser della crypto task force della Securities and Exchange Commission (SEC) sarà il chief data innovation officer della commissione. Battle era stato nominato adviser della crypto task force della SEC nel gennaio 2025, con l’insediamento dell’amministrazione Trump, e in precedenza aveva lavorato come blockchain data adviser per la CFTC e come specialista di crypto enforcement presso il Financial Crimes Enforcement Network del Dipartimento del Tesoro.

Fonte: CFTC

Selig ha citato l’esperienza di Battle in “data science, blockchain forensics, interfacce di programmazione e soluzioni AI all’avanguardia” tra le ragioni alla base della sua scelta.

La nomina segnala un avvicinamento dell’agenzia alla regolamentazione e all’enforcement delle crypto, in un momento in cui il Congresso sta cercando di ridefinire i ruoli della CFTC e della SEC attraverso un disegno di legge sulla struttura del mercato degli asset digitali, il CLARITY Act.

Il presidente della CFTC rimane l’unico commissario dell’agenzia finanziaria responsabile di molti aspetti della regolamentazione e dell’enforcement degli asset digitali. Sotto la guida di Selig, la CFTC ha rivendicato la giurisdizione esclusiva sulla regolamentazione delle piattaforme di prediction market come Kalshi e Polymarket, dando luogo a numerose cause contro autorità statali che cercano di reprimere ciò che hanno definito gioco d’azzardo illegale.

Si apre il periodo di consultazione pubblica sulla proposta della CFTC relativa al quadro normativo sui contratti per eventi sportivi

La scorsa settimana la CFTC ha pubblicato una proposta di regolamento che potrebbe distinguere i contratti relativi a eventi sportivi offerti su piattaforme come Kalshi e Polymarket da quelli che ha definito “giochi di fortuna”, riferendosi al gioco d’azzardo. Il pubblico ha 45 giorni di tempo per esprimere il proprio parere sulla bozza di regolamento, che potrebbe influenzare il modo in cui l’agenzia finanziaria affronterà la regolamentazione dei contratti relativi a eventi sportivi e delle scommesse a livello statale e federale.