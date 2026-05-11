Jordi Visser, investitore macro ed ex gestore di hedge fund, ha dichiarato di aver recentemente acquistato Ether poiché ritiene che la “realtà della tokenizzazione” abbia inizio quest’anno, con le risorse tokenizzate che alimenteranno i pagamenti tramite IA autonoma.

“Non credo che si parli abbastanza della tokenizzazione e di ciò che sta accadendo”, ha detto Visser ad Anthony Pompliano sabato durante un podcast, prevedendo che la tokenizzazione e l’IA saranno strettamente interconnesse.

Gli agenti di IA non possono accedere ai servizi bancari o al credito, quindi il loro metodo principale per effettuare transazioni online in modo autonomo saranno le risorse digitali come Ether o le stablecoin, che non richiedono conti bancari, accessi o approvazione umana.

“Gli agenti di IA sono tra noi”, ha detto. “Hanno bisogno di cibo, e quel cibo non è cibo fisico. Sono token”, ha aggiunto. “C'è stata una carenza”, che potrebbe portare a un problema di domanda e offerta, ha continuato.

I pagamenti online autonomi hanno registrato un'impennata quest'anno, con un volume di transazioni superiore a 24 milioni di dollari nell'ultimo mese sullo standard Coinbase x402, secondo x402.org.

Nel frattempo, i protocolli crypto stanno facendo a gara per implementare protocolli di pagamento con IA agentica nelle loro blockchain. La Fondazione Algorand è una delle più recenti, avendo annunciato sabato il supporto al commercio agentico tramite una partnership con Google sul protocollo AP2 Agentic Payments.

Tokenizzazione necessaria per determinazione del prezzo

Ethereum è una delle principali blockchain per la tokenizzazione di asset reali, con una quota di mercato superiore al 60% degli asset tokenizzati, comprese le reti di secondo livello, secondo quanto riportato da RWA.xyz.

Ha inoltre collegato la tokenizzazione alla più ampia esigenza di determinare il prezzo degli asset illiquidi, sostenendo che la tokenizzazione non è solo una questione legata alle criptovalute, ma una necessità strutturale per sbloccare il capitale intrappolato in asset inattivi quali il credito privato, il private equity e il venture capital.

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Ha sostenuto che i mercati stanno entrando in una fase in cui la trasparenza e la liquidità stanno «diventando fondamentali», poiché ingenti somme di denaro sono immobilizzate in questi asset inattivi.

“Quindi la tokenizzazione è necessaria in realtà solo per determinare il prezzo di molte di queste cose in cui sono intrappolate.”

Fonte: YouTube

Il responsabile del settore macro presso 22V Research ed ex gestore di hedge fund ha tuttavia messo in guardia dal rischio di un aumento dell'inflazione, affermando di voler puntare su oro e argento e di aver acquistato anche Bitcoin (BTC) come copertura.