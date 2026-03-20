Il Servizio Segreto degli Stati Uniti, la National Crime Agency del Regno Unito e le autorità canadesi hanno avviato una collaborazione per contrastare le truffe legate alle criptovalute, sensibilizzare l’opinione pubblica sui raggiri e recuperare i fondi sottratti.

In un comunicato diffuso lunedì, le forze dell’ordine dei tre paesi — tra cui la Polizia Provinciale dell’Ontario e la Commissione per i Titoli dell’Ontario — hanno dichiarato di aver avviato l’“Operazione Atlantic”, volta a identificare le persone a rischio di perdita o quelle che hanno già perso le proprie criptovalute a causa di truffe di “phishing dell’approvazione”.

“Il phishing delle approvazioni e le truffe sugli investimenti causano ogni anno alle vittime perdite finanziarie per milioni di dollari”, ha affermato Brent Daniels, vicedirettore aggiunto dell'Ufficio delle operazioni sul campo dei Servizi segreti statunitensi. Le agenzie hanno dichiarato di sperare di identificare e smantellare queste truffe quasi in tempo reale.

Secondo la piattaforma di analisi blockchain Chainalysis, le truffe di phishing relative all’approvazione prevedono che «il truffatore induca l’utente a firmare una transazione blockchain dannosa che autorizza l’indirizzo del truffatore a spendere determinati token all’interno del portafoglio della vittima, consentendo al truffatore di prelevare poi a proprio piacimento tali token dall’indirizzo della vittima».

Secondo la Ontario Securities Commission, l’Operazione Atlantic si è basata sul Progetto Atlas della commissione. L’operazione è stata lanciata nel 2024 dalla Polizia Provinciale dell’Ontario insieme ai Servizi Segreti degli Stati Uniti e ha preso di mira le reti di frodi nel settore delle criptovalute.

L’iniziativa collaborerà anche con la Royal Canadian Mounted Police, la City of London Police, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia e la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito.

Truffe phishing in aumento?

Le truffe di phishing solitamente prevedono diversi metodi, apparentemente provenienti da fonti legittime, che inducono gli utenti a concedere ai truffatori l'accesso ai propri portafogli di criptovalute. Secondo il rapporto mensile della piattaforma di crypto intelligence Nominis, gli attacchi di phishing hanno registrato un forte aumento a febbraio, ma l'importo sottratto complessivamente tramite truffe e exploit legati alle criptovalute è sceso a 49 milioni di dollari dai 385 milioni di gennaio.

Chainalysis ha lanciato l'Operazione Spincaster nel 2024, prendendo di mira le truffe di “approval phishing”, che secondo quanto riportato avrebbero portato al furto di 2,7 miliardi di dollari in criptovalute tra maggio 2021 e luglio 2024.