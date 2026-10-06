Il No Betting on Your Own Race Act non sarà esaminato prima delle elezioni statunitensi di metà mandato del 2026, poiché il Congresso è in pausa fino a dopo le elezioni.

Un legislatore della Carolina del Nord ha presentato un disegno di legge volto a impedire ai politici di utilizzare piattaforme di mercato predittivo per cercare potenzialmente di trarre profitto dalle proprie elezioni.

Lunedì, il rappresentante Don Davis ha presentato il No Betting on Your Own Race Act, che vieta ai candidati alle elezioni federali, alle loro campagne, ai loro coniugi e ai loro figli di “acquistare, vendere, acquisire, cedere o detenere contratti” relativi alle loro elezioni. Davis ha dichiarato che il disegno di legge è stato concepito per prevenire interferenze nel mercato, insider trading e il fatto che i legislatori “traggano profitto” dalle elezioni, prevedendo una sanzione civile di 10.000 dollari per ogni violazione oppure pari a tre volte l’eventuale guadagno finanziario.

Sebbene il testo del disegno di legge non menzionasse esplicitamente piattaforme di mercato predittivo come Kalshi e Polymarket, faceva riferimento a “contratti su eventi politici”, segnalando che la normativa prendeva di mira le attività svolte tramite tali società. La candidata repubblicana alla Camera dei Rappresentanti Laurie Buckhout ha ricevuto una sospensione di tre anni e una sanzione di 2.590 dollari da Kalshi ad agosto per aver negoziato contratti su eventi relativi alla propria candidatura, ma non ha dovuto affrontare accuse civili o penali.

Tuttavia, il disegno di legge di Davis non sarà esaminato prima delle elezioni di metà mandato del 2026, poiché Camera e Senato non saranno riuniti fino a novembre, anche se la Camera ha tenuto alcune sessioni pro forma. I contratti su eventi relativi alle elezioni statunitensi continuano a essere disponibili sia su Kalshi sia su Polymarket, offrendo probabilità più favorevoli alla riconquista del Congresso da parte dei democratici nel 2027.

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